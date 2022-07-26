Yunanistan'dan Türkiye sınırına büyük sevkiyat! ABD'den alıp 50 tane birden yerleştirdiler
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek artarken, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD Yunanistan'a destek vermeye devam ediyor. Yunanistan'ın ABD'den 90 tane M111 tipi zırhlı güvenlik aracı aldığı belirtilirken bu araçların 50 tanesinin Türkiye sınırına konuşlandırması da dikkat çekti.
Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kriz aylardır devam ediyor. Yunanistan'ın provokatif hamleleri ve uluslararası alanda gittiği her toplantıda Türkiye'yi şikayet etmesi gerilimi daha da tırmandırıyor.
Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre ABD'den 90 yeni M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedarik edildi. Söz konusu araçlar Yunanistan Kara Kuvvetleri tarafından Selanik'te teslim alındı.
Bugüne kadar buna benzer 354 araç alan Yunanistan, bu konudaki alımlarına devam edecek. Yunanistan M1117 tipi araçları ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi Programı'ndan (EDA) tedarik ediyor.
Zırhlı araçların keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacağı iddia edildi.
1200 ARAÇ DAHA SEVK EDİLECEK
ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "90 tane daha M1117'nin Selanik'te olmasına büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar ABD, 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlamakta ve hepsi de ücretsiz. ABD ile Yunanistan arasındaki iş birliği her zamankinden de güçlü" denildi.
50 TANESİ TÜRKİYE SINIRINA
Öte yandan basında dolaşan haberlerde araçlardan 50 tanesinin Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD'nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis ile Girit Adası'na çıkarma yapmıştı.
Bunun ardından ise Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraf, ABD ordusunun NATO hesabı üzerinden paylaşılmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sözleşmeli öğretmenlik yerleri açıklandı mı? MEB 20 bin sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri ne zaman açıklanacak?
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor, bitiyor 2022? Lise kayıtları için gerekli belgeler nelerdir?
- Emekli sandığı maaş farkları ne zaman yatacak? Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ödendi mi?
- Benzin indirimi son dakika: 27 Temmuz benzine indirim ne kadar? Benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar, kaç TL?
- Fenerbahçe Dinamo Kiev maçı ne zaman, hangi gün? 2022 FB Dinamo Kiev rövanş maçı hangi kanalda?
- 9 ay boyunca 6.000 TL karşılıksız burs! YKS üniversite tercihlerinde bu bölümlere dikkat! Bursa hak kazanmak için...
- Sigaraya zam son dakika: 1 Ağustos'ta sigaraya 3 TL zam gelecek mi? Philip Morris, BAT, JTI güncel sigara fiyatları...
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Temmuz FED toplantısı ne zaman, hangi gün? FED faiz kararı ne olur?
- 24 ilde TOKİ ucuz konut fırsatında son günler! 2+1 ve 3+1 TOKİ ucuz konut başvuru ne zaman bitiyor? Konut fiyatları ve şartlar
- Almanya 2.000 Türk işçi alımı başvurusu başlıyor! Saatlik ücreti 14 euro! Almanya işçi alımı başvuru nasıl yapılır? Şartlar...
- KYK faizleri silindi mi? KYK kredi borç faizleri ne zaman silinecek? KYK faiz silinmesi Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Muharrem ayı ve aşure günü tarihleri: 2022 Muharrem ayı ne zaman? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? Diyanet takvimi...