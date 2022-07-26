26 Temmuz 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Yunanistan'dan Türkiye sınırına büyük sevkiyat! ABD'den alıp 50 tane birden yerleştirdiler

Yunanistan'dan Türkiye sınırına büyük sevkiyat! ABD'den alıp 50 tane birden yerleştirdiler

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022 Güncelleme Tarihi: 26.07.2022
ABONE OL
Yunanistan’dan Türkiye sınırına büyük sevkiyat! ABD’den alıp 50 tane birden yerleştirdiler

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilim giderek artarken, Türkiye'nin NATO müttefiki ABD Yunanistan'a destek vermeye devam ediyor. Yunanistan'ın ABD'den 90 tane M111 tipi zırhlı güvenlik aracı aldığı belirtilirken bu araçların 50 tanesinin Türkiye sınırına konuşlandırması da dikkat çekti.

Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan kriz aylardır devam ediyor. Yunanistan'ın provokatif hamleleri ve uluslararası alanda gittiği her toplantıda Türkiye'yi şikayet etmesi gerilimi daha da tırmandırıyor.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın bildirdiğine göre ABD'den 90 yeni M1117 tipi zırhlı güvenlik aracı tedarik edildi. Söz konusu araçlar Yunanistan Kara Kuvvetleri tarafından Selanik'te teslim alındı.

Bugüne kadar buna benzer 354 araç alan Yunanistan, bu konudaki alımlarına devam edecek. Yunanistan M1117 tipi araçları ABD'nin İhtiyaç Fazlası Savunma Malzemesi Programı'ndan (EDA) tedarik ediyor.

Zırhlı araçların keşif ve gözetleme görevlerinde kullanılacağı iddia edildi.

1200 ARAÇ DAHA SEVK EDİLECEK

ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "90 tane daha M1117'nin Selanik'te olmasına büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar ABD, 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlamakta ve hepsi de ücretsiz. ABD ile Yunanistan arasındaki iş birliği her zamankinden de güçlü" denildi.

50 TANESİ TÜRKİYE SINIRINA

Öte yandan basında dolaşan haberlerde araçlardan 50 tanesinin Türkiye sınırındaki Meriç Nehri'ne konuşlandırıldığı bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta ise Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Savunma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalia, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Hava Kuvvetleri Komutanı Themistoklis Bourolias ve ABD'nin yeni Atina büyükelçisi George Tsounis ile Girit Adası'na çıkarma yapmıştı.

Bunun ardından ise Yunan pilotların F-35 jetlerini kullandığı fotoğraf, ABD ordusunun NATO hesabı üzerinden paylaşılmıştı.

Yunanistan’dan Türkiye’ye taciz! YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE TACİZ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA