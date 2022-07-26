Yunanistan’dan Türkiye sınırına büyük sevkiyat! ABD’den alıp 50 tane birden yerleştirdiler

1200 ARAÇ DAHA SEVK EDİLECEK

ABD'nin Atina Büyükelçiliği ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "90 tane daha M1117'nin Selanik'te olmasına büyük memnuniyet duyuyoruz. Yıl sonuna kadar ABD, 1200 zırhlı araç sevk etmeyi planlamakta ve hepsi de ücretsiz. ABD ile Yunanistan arasındaki iş birliği her zamankinden de güçlü" denildi.