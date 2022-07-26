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Meksika’da korkunç olay! Fotoğraf çekmek için jaguarın kafesine giren çocuk ölümden döndü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Meksika’da korkunç olay! Fotoğraf çekmek için jaguarın kafesine giren çocuk ölümden döndü

Meksika'da bir hayvanat bahçesinde 14 yaşındaki bir çocuk, dehşeti yaşadı. Yasak alana atlayarak giren çocuk, jaguara çok yaklaşınca ayağından oldu. Ekiplerin devreye girmesiyle kurtarılan çocuğun son durumunun iyi olduğu belirtildi.

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