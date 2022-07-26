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YPG/PKK yandaşları Brüksel'de gösteri düzenledi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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YPG/PKK yandaşları Brüksel’de gösteri düzenledi

Terör örgütü YPG/PKK yandaşları, Belçika'nın başkenti Brüksel'de gösteri düzenledi. Terör örgütünü ve elebaşı Abdullah Öcalan'ı destekleyen sloganlar attılar.

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