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Filipinler’de şoke eden görüntü! Uğursuz ilan edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.07.2022
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Filipinler’de şoke eden görüntü! Uğursuz ilan edildi

Filipinler'de dünyaya gelen yavru bir kedi, görüntüsü sebebiyle uğursuz ilan edildi. Odaya kapatılan kediyi başkaları da uzaylıya benzetince, tartışmalar daha da arttı.

Filipinler'in Baranggay Baliwagan kentinde 20 Temmuz'da dünyaya gelen bir canlı, görüntüsü sebebiyle büyük yankı uyandırdı. Michael Severino adlı gencin kedisi tarafından dünyaya getirilen yavru önce maymuna, ardından da uzaylıya benzetildi. Ancak kimse yavruyu bir türlü kediye benzetemedi.

SOSYAL MEDYA BİRBİRİNE GİRDİ

Michael Severino yavrunun görüntülerini internette paylaşınca ortalık birbirine girdi. Filipin yerlileri, canlının kötü ruhu simgelediğini ve lanetli olduğunu iddia etti. Ayrıca kimsenin de bu canlıyı görmemesi gerektiği belirtildi.

CAM KAVANOZA KAPATTI

Gelen tepkiler üzerine dayanamayan Michael Severino, kediyi odadaki bir cam kavanozun içine kapattıktan sonra kimsenin görmesine izin vermedi. Olayla ilgili açıklama gerçekleştiren bir veteriner hekim, araştırmalarının devam ettiğini ancak büyük bir ihtimalle yavrunun gelişimi duran bir kedi embriyosu olduğunu ifade etti.

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