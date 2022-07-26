Filipinler’de şoke eden görüntü! Uğursuz ilan edildi

SOSYAL MEDYA BİRBİRİNE GİRDİ

Michael Severino yavrunun görüntülerini internette paylaşınca ortalık birbirine girdi. Filipin yerlileri, canlının kötü ruhu simgelediğini ve lanetli olduğunu iddia etti. Ayrıca kimsenin de bu canlıyı görmemesi gerektiği belirtildi.

CAM KAVANOZA KAPATTI

Gelen tepkiler üzerine dayanamayan Michael Severino, kediyi odadaki bir cam kavanozun içine kapattıktan sonra kimsenin görmesine izin vermedi. Olayla ilgili açıklama gerçekleştiren bir veteriner hekim, araştırmalarının devam ettiğini ancak büyük bir ihtimalle yavrunun gelişimi duran bir kedi embriyosu olduğunu ifade etti.