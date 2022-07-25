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Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.07.2022
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Pakistan’da muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298’e yükseldi

Pakistan’da ülke genelinde haziran ortasından bu yana etkili olan muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 298'e yükseldi. Pencap eyaletine bağlı Lahor’da da şiddetli yağış sebebiyle bir çocuk öldü.

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