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Suudi Arabistan'da Youtube'a "İslam" çağrısı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
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Suudi Arabistan’da Youtube’a İslam çağrısı

Suudi Arabistan, Youtube'dan İslami ve toplumsal değerlerle çelişen reklamların kaldırılmasını talep etti.

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