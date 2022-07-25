KKTC'de piyango biletinin üzerine basılan fotoğraf ortalığı ayağa kaldırdı! Skandal hata olay oldu
KKTC'de 8 Ağustos'ta yapılacak olan milli piyango çekilişi biletleri için 8 Ağustos 1964 yılında destan yazan Erenköy Mücahitleri'nin fotoğrafı yerine EOKA'lı teröristlerin fotoğrafı basıldı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Başbakanlığa bağlı Piyangolar İdaresi, 8 Ağustos Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü için 8 Ağustos tarihli bir piyango bileti bastı.
Ancak özel çekiliş için hazırlanan biletin üstünde 'Erenköy mücahitleri' yerine EOKA'cı teröristler yer aldı.
Durumun fark edilmesi üzerine KKTC medyasında biletin fotoğrafına yer verildi. KKTC Başkanlığı'na bağlı Piyangolar İdaresi'nin EOKA'cıların fotoğrafını basmasını Kıbrıs Detay gazetesi manşetlere taşıdı.
Yanlışlığın ortaya çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan sert bir tepki geldi. Tatar, "Çanakkale destanına eş olan şanlı Erenköy Direnişi'ni anmak amacıyla Devlet Piyangoları İdaresi'nin bastırdığı piyango biletlerinde, Rum-Yunan askerleri ile EOKA'cıların çektirdiği fotoğrafları "Erenköy Mücahitleri" diye kullanmak büyük bir gaflettir ve bu asla kabul edilemez. Hiç kimse her nasıl olursa olsun Erenköy mücahitlerimizi, şanlı Erenköy direnişini, ulusal mücadelemizi ve aziz şehitlerimizi küçük düşüremez. Bu kimsenin haddine değildir" sözlerine yer verdi.
İŞTE O SKANDAL
Başbakan Ünal Üstel de sert çıkarak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve sorumluların görevden alınacağını ifade etti.
Bu açıklamaların ardından Devlet Piyangoları Birimi Sorumlusu Osman Uzun'dan da açıklama geldi. Uzun, görevden affını isteyeceğini ilan etti.
Uzun tarafından yapılan açıklamada, "Sehven yapılan bir hata sonucu kullanılan görselden dolayı halkımızdan ve Şanlı Erenköy Direnişi kahramanlarımızdan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.
NTV'den alınan bilgilere göre ise hatalı basım biletler toplanıyor. 8 Ağustos'ta yapılacak çekiliş ise 18 Ağustos'a ertelendi. İkramiye 500 binden 1 milyona çıkmış durumda.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Lise kayıtları ne zaman başlıyor? 2022 LGS yerleştirme sonuçları LGS nakiller ne zaman açılıyor? MEB takvimi
- e-Okul LGS boş kontenjanlar: 2022 LGS lise nakil boş kontenjan, taban puanları yüzdelik dilim (YEP) sorgulama ekranı
- LGS 2. tercihler ne zaman? LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri ne zaman? MEB LGS 1. ve 2. nakil dönemi...
- YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı? 2022 YKS TYT AYT tercihleri ne zaman başlayacak? Üniversite tercihi için geri sayım
- Arka Sokaklar'da yaprak dökümü! Şevket Çoruh diziden ayrılıyor mu? Mesut komiser Arka Sokaklar'dan ayrılıyor mu?
- KPSS sınav yerleri açıklandı mı? 2022 Lisans KPSS sınav giriş belgesi nereden görüntülenir? KPSS sınav yeri sorgulama!
- Netflix çöktü mü? 24 Temmuz Netflix neden açılmıyor? Netflix http error 503 hatası nedir? SON DAKİKA HABERLER
- Benzine indirim var mı? Motorine indirim ne zaman gelecek? 24 Temmuz benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar, kaç TL?
- 14-15 günlük maaş farkları ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı memurların 14 günlük maaş farkı nasıl hesaplanır?
- Lise tercih sonuçları açıklanıyor... 2022 LGS yerleştirme sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? MEB takvimi açıkladı
- 2022 Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Muharrem ayı ve aşure günü ne zaman, ayın kaçında? Diyanet takvimi...
- Açık öğretim lise kayıtları ne zaman? 2022-2023 AÖL yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri belli oldu mu? MEB iş takvimi...