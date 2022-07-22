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Hindistan'da şoke eden olay! Suyun temizliğini kanıtlamak isterken hastanelik oldu

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 22.07.2022 Güncelleme Tarihi: 22.07.2022
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Hindistan’da şoke eden olay! Suyun temizliğini kanıtlamak isterken hastanelik oldu

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, temiz olduğunu göstermek için kutsal sayılan Kali Bein nehrinden 1 bardak su içtikten sonra hastaneye kaldırıldı. Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü.

Hindistan'ın Pencap Eyalet Başbakanı Bhagwant Mann, kutsal sayılan Kali Bein Nehrinden temizliğinin 22. yıldönümünü kutlamak için Sultanpur Lodhi kentini ziyaret etti.

Başbakan Mann, yıldönümü çerçevesinde gerçekleştirilen tören suyun halen içilecek kadar temiz olduğunu göstermek için nehirden 1 bardak su içti.

Olaydan iki gün sonra 19 Temmuz'da Chandigarh'daki resmi konutunda rahatsızlandığı belirtilen Mann, karın ağrısı şikayetiyle Delhi'deki bir hastaneye götürüldü.

Tedavisi gerçekleştirilen Başbakan Mann, daha sonra taburcu edildi.

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