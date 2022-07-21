Küresel kriz avro bölgesini vurdu! O ülkeler borç batağında

EN YÜKSEK BORÇ ORANI YUNANİSTAN'DA

AB üyesi ülkeler arasında 2022 yılının ilk çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 189,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 152,6 ile İtalya, yüzde 127 ile Portekiz, yüzde 117,7 ile İspanya, yüzde 114,4 ile Fransa, yüzde 107,9 ile Belçika ve yüzde 104,9 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 17,6 ile Estonya, yüzde 22,3 ile Lüksemburg ve yüzde 22,9 ile Bulgaristan olarak belirlendi.