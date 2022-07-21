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SON DAKİKA | AB'den Suriyelilere "paralı asker" yaptırımı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 21.07.2022 Güncelleme Tarihi: 21.07.2022
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SON DAKİKA | AB’den Suriyelilere paralı asker yaptırımı

Avrupa Birliği (AB), Suriyeli 6 kişi ve 1 şirketi Rusya için Ukrayna'da savaşmak üzere paralı asker topladıkları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.

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