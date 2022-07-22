ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ’Türkiye’ sorusunu duyunca kem küm etti: ’Meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz’ deyip operasyona karşı çıktı

ÜÇ KEZ SORULDU, ÜÇÜNDE DE YANIT VEREMEDİ

Gazeteci ise "O zaman, önünüzde harita yok ama bir ateşkes hattı var ve Türkiye ile ABD arasında o çizgi geçilmeyecek diye bir taahhüt var mı diyorsunuz? İkinci bir şey de 2019'daki açıklama Barış Pınarı Harekatının durdurulmasına ilişkindi. Suriye'nin başkaca herhangi bir bölgesine operasyon yapılmayacağına dair taahhüt vermiyor. Bunu izah eder misiniz?" sorusunu yöneltti.

Price ise soruya "Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetimin de ortaya koyduğu bir noktadır." yanıtını verdi.

Ancak Sözcü, üçüncü kez sorulan "Bir ateşkes hattı var mı?" sorusuna yanıt veremedi.