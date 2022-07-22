ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'Türkiye' sorusunu duyunca kem küm etti: 'Meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz' deyip operasyona karşı çıktı
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonuna ilişkin kendisine yöneltilen soruya kaçamak bir cevap verdi. ABD'nin sıklıkla dile getirdiği 'mevcut ateşkes hatlarının korunması' söyleminin ne anlam ifade ettiğini düzgünce açıklayamayan Price, "Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz" dediği konuşmasında, olası operasyona ise karşı çıktı.
Günlük basın toplantısında Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgelerin kalan kısımlarını tamamlamak üzere düzenleyeceği olası operasyona ilişkin açıklamada bulunan Price, hem kamuoyuna hem de Türk makamlarına bu konudaki kaygılarını ilettiklerini söyledi.
Price'ın, açıklamasında ayrıca "Mevcut ateşkes hatlarının korunması önemli" ifadesini kullanmasına bir Türk gazeteciden itiraz geldi.
SÖZCÜ PRICE 'TÜRKİYE' SORUSUNU DUYUNCA KEM KÜM ETTİ
Gazetecinin, "Mevcut ateşkes hattı ifadesini çok kullanıyorsunuz. Bu hattın tam olarak nereye düştüğünü bize hatırlatır mısınız? Bu konuyu takip ediyorum ve Türkiye ile YPG arasında herhangi bir ateşkes olduğunu hatırlamıyorum. Bu ateşkes kimler arasında oldu?" sorusuna Price şu yanıtı verdi:
"Pozisyonumuz uzun zamandır aynı. Ateşkes hatlarının korunmasını destekliyoruz ve olası herhangi bir müdahaleyi kınıyoruz. Önümde bir harita yok ama Türkiye'nin aynı zamanda 17 Ekim 2019 ABD Türkiye Ortak Açıklamasına ve bu açıklama çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonlarını durdurma taahhüdüne uymasını bekliyoruz."
Sözcü diğer taraftan Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını anladıklarını belirtti.
ÜÇ KEZ SORULDU, ÜÇÜNDE DE YANIT VEREMEDİ
Gazeteci ise "O zaman, önünüzde harita yok ama bir ateşkes hattı var ve Türkiye ile ABD arasında o çizgi geçilmeyecek diye bir taahhüt var mı diyorsunuz? İkinci bir şey de 2019'daki açıklama Barış Pınarı Harekatının durdurulmasına ilişkindi. Suriye'nin başkaca herhangi bir bölgesine operasyon yapılmayacağına dair taahhüt vermiyor. Bunu izah eder misiniz?" sorusunu yöneltti.
Price ise soruya "Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın bir parçası olarak, Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'deki taarruz operasyonlarını durdurması gerektiğine inanıyoruz. Bu, önceki yönetimlerin de bu yönetimin de ortaya koyduğu bir noktadır." yanıtını verdi.
Ancak Sözcü, üçüncü kez sorulan "Bir ateşkes hattı var mı?" sorusuna yanıt veremedi.
ABD'NİN TÜRKİYE'YE VERDİĞİ TAAHHÜTLER
Türkiye ile ABD 17 Ekim 2019'da ortak bir açıklama yaparak, iki ülkenin karşılıklı taahhütlerine dikkati çekmişti.
Ortak açıklamada, Türkiye güvenli bölgelerdeki tüm toplulukların güvenliğini sağlayacağını taahhüt etmiş ABD ise YPG/PKK terör örgütünden ağır silahların toplanması, örgütün Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekilmesini taahhüt etmişti.
Türkiye ise bunun üzerine harekatın durdurulması taahhüdünde bulunmuştu.
Ancak ABD'nin örgütten silahları toplamadığı, örgütün ise taahhüt edildiği üzere güvenli bölgeden çekilmediği ortaya çıkmıştı.
Örgüt diğer taraftan halen Türkiye'nin güvenliğini sağladığı güvenli bölgelere sık sık saldırı girişimlerinde bulunuyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Altın fiyatlarında çalkantı yaşanıyor! 2 yılın en düşük seviyesini gördü! Gram, çeyrek altın yükselecek mi, düşecek mi?
- KPSS giriş belgesi nasıl alınır? ÖSYM 2022 Lisans KPSS sınav yerlerine nasıl bakılır, nereden öğrenilir?
- Döviz kurları son durum: 21 Temmuz TCMB faiz kararı sonrası dolar ve euro ne kadar, kaç TL oldu? SON DAKİKA HABERLER
- Ağustos celbi ne zaman açıklanacak? 2022 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? MSB tarihi duyurdu
- FIFA 23 Steam ön sipariş fiyatı ne kadar? FIFA 23 ne zaman çıkacak? FIFA 23 Türkiye fiyatı kaç TL? Sistem gereksinimleri...
- Akaryakıt fiyatları kaç TL oldu? 21 Temmuz motorin (mazot), benzin, LPG fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir...
- Çiftçi desteklemeleri ne zaman yatacak? 2022 çiftçi buğday ve arpa prim desteği ne zaman ödenecek? SON DAKİKA HABERLER
- YKS tercih yapacaklar dikkat! 2022 üniversite kontenjanlarında artış! Bilgisayar mühendisliği, tıp, hukuk, eczacılık...
- İçişleri Bakanlığı kaymakam alımı başvuru ne zaman? 2022 kaymakamlık sınavı başvuru şartları neler? Sınav tarihi...
- 21 Temmuz Merkez Bankası faiz kararı ne oldu? 2022 Temmuz ayı TCMB politika faizi yüzde kaç? SON DAKİKA HABERLER
- ÖSYM AİS KPSS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı açıldı mı? 2022 KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?
- FED faiz kararı ne olacak? 2022 Temmuz ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?