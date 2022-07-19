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ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.07.2022 Güncelleme Tarihi: 19.07.2022
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ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti

ABD’de 2 yıl önce evinde öldüresiye dövülüp ardından komaya giren kadın, bir hafta önce komadan çıktı.Uyanır uyanmaz da kendisine saldıranının adını verdi. O isim bakın kim çıktı?

ABD'de yaşayan Wanda Palmer, 2 yıl önce Batı Virginia'da saldırıya uğramıştı. 2 yıldır komada olan Palmer, geçtiğimiz hafta komadan uyanarak saldırganın ismini verdi.

Palmer, kendisine saldıranın 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu ifade etti.

Palmer'in kardeşi Daniel'in, kız kardeşine cinayete teşebbüsten tutuklandığı ifade edildi. Jackson County Şerif Departmanı, Palmer'in 2020 Haziran ayında evinde önce dövülüp ardından ölüme terk edildiğini söyledi.

Palmer, bir baltaya benzer bir aletle kanepede dik bir pozisyonda bulunmuştu. Başta yetkililer, Palmer'in öldüğünü düşünmüşlerdi, ancak daha sonra nefes aldığını fark etmişlerdi.

Yerel basındaki haberlerde, talihsiz kadının vahşice saldırıya uğradığı belirtilmişti.

Aslında oklar daha önce Daniel'e yönelmeliydi. Nitekim Palmer'in bir komşusu olay günü olay yerinde Daniel'i gördüğünü söylemişti. Ancak delil yetersizliği nedeniyle, Daniel suçlanmamış.

Talihsiz kadın şu anda tutarlı konuşmalarda bulunamıyor. Palmer, tekil kelimelerle saldırganın Daniel olduğunu söyleyebildi, ancak saldırının sebebini henüz anlatamadı.

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