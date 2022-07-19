ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti

Aslında oklar daha önce Daniel'e yönelmeliydi. Nitekim Palmer'in bir komşusu olay günü olay yerinde Daniel'i gördüğünü söylemişti. Ancak delil yetersizliği nedeniyle, Daniel suçlanmamış.

Talihsiz kadın şu anda tutarlı konuşmalarda bulunamıyor. Palmer, tekil kelimelerle saldırganın Daniel olduğunu söyleyebildi, ancak saldırının sebebini henüz anlatamadı.