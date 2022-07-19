ABD’de vahşet! Komadan 2 yıl sonra uyandı, ilk sözleri şoke etti
ABD’de 2 yıl önce evinde öldüresiye dövülüp ardından komaya giren kadın, bir hafta önce komadan çıktı.Uyanır uyanmaz da kendisine saldıranının adını verdi. O isim bakın kim çıktı?
ABD'de yaşayan Wanda Palmer, 2 yıl önce Batı Virginia'da saldırıya uğramıştı. 2 yıldır komada olan Palmer, geçtiğimiz hafta komadan uyanarak saldırganın ismini verdi.
Palmer, kendisine saldıranın 55 yaşındaki ağabeyi Daniel Palmer olduğunu ifade etti.
Palmer'in kardeşi Daniel'in, kız kardeşine cinayete teşebbüsten tutuklandığı ifade edildi. Jackson County Şerif Departmanı, Palmer'in 2020 Haziran ayında evinde önce dövülüp ardından ölüme terk edildiğini söyledi.
Palmer, bir baltaya benzer bir aletle kanepede dik bir pozisyonda bulunmuştu. Başta yetkililer, Palmer'in öldüğünü düşünmüşlerdi, ancak daha sonra nefes aldığını fark etmişlerdi.
Yerel basındaki haberlerde, talihsiz kadının vahşice saldırıya uğradığı belirtilmişti.
Aslında oklar daha önce Daniel'e yönelmeliydi. Nitekim Palmer'in bir komşusu olay günü olay yerinde Daniel'i gördüğünü söylemişti. Ancak delil yetersizliği nedeniyle, Daniel suçlanmamış.
Talihsiz kadın şu anda tutarlı konuşmalarda bulunamıyor. Palmer, tekil kelimelerle saldırganın Daniel olduğunu söyleyebildi, ancak saldırının sebebini henüz anlatamadı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Son dakika: Maske yasağı geri mi geldi? Bakan Koca duyurdu! Maske takma zorunluluğu geri mi gelecek?
- Yeniden kapanma olur mu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! Kısıtlamalar geri mi gelecek? Yasaklar geri mi geliyor?
- Emekli memur maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 Temmuz zammı enflasyon farkı ödeme takvimi açıklandı mı?
- 19 Temmuz akaryakıt fiyatları güncel liste: Benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzin indirimi sonrası...
- YKS tercih kılavuzu 2022 son dakika | 2 yıllık (ön lisans) bölümler kontenjan, taban puanları, başarı sıralaması sorgulama!
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 EGM PA bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- İl içi açıklayan iller: 2022 öğretmen il içi yer değiştirme sonuçlarına nereden bakılır? MEB atama tayin sonuçları sorgulama!
- İl içi atama sonuçları açıklandı mı? 2022 MEB öğretmen il içi yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
- LGS okul tercihleri ne zaman açıklanacak? 2022 LGS lise tercih sonuçları yerleştirme ne zaman belli olacak? MEB takvimi
- KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi? Yeni düzenleme öncesi KYK kredi borcunu ödeyenler fark ödemesi alacak mı?
- KYK ana para sorgulama: e-Devlet KYK borcu sorgulama nasıl yapılır? Öğrenim kredisi ana para ne kadar?