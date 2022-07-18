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Rusya'ya ait 2 savaş gemisi Cezayir'de

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 18.07.2022 Güncelleme Tarihi: 18.07.2022
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Rusya’ya ait 2 savaş gemisi Cezayir’de

Rusya’nın Karadeniz’deki donanmasından iki savaş gemisi, iki ülke arasındaki askeri iş birliğini geliştirme amacıyla Cezayir limanına demirledi.

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