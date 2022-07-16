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Azerbaycan ve Ermenistan'dan normalleşme görüşmesi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.07.2022
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Azerbaycan ve Ermenistan’dan normalleşme görüşmesi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yaptığı baş başa görüşmede, ilişkilerin normalleşmesiyle ilgili konuları ele aldı.

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