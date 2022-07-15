Ukrayna'da vahşet! Müstakbel eşini parçalara ayırıp kalbini buzlukta sakladı
Ukrayna’da bir evlilik programına katılan adamın yaptıkları kan dondurdu. Avukatlık yapan katil, müstakbel eşini önce boğarak öldürdü, sonra da vücudunu parçalara ayırıp bazı parçalarını attı. Olayla ilgili açıklama yapan bölge polis şefi Andrei Nebytov, "Zanlının sevgilisinin kalbini söktüğünü, böbreklerini ve cinsel organlarını parçaladığını" söyledi. Nebytov, "Cani birkaç gün boyunca diğer kalıntılarını çöplüklere attı, bazen de bisikletiyle evden 'şüpheli paketler' çıkarırken görüldü." dedi. İşte dehşete düşüren cinayetin detayları...
Ukrayna'da yaşanan 37 yaşındaki Petr Begun, ülkesindeki televizyonlarda yayınlanan evlilik programına katılmıştı. 2019 yılında ekranlara gelen televizyon programında, "motivasyon koçu" olduğunu söylemiş ve "potansiyel bir koca" olarak yarışmaya katılmıştı.
Milliyet'in haberine göre, Petr Begun, evlilik programına katıldığında ise kendisinden şöyle bahsetmişti:
"Neşeli, arkadaş canlısı, mutlu, aktif, kıvrak zekalı, yaratıcı, espri anlayışı olan bir iyimserim. Düşünmeye ve yaratmaya çalışıyorum, çabuk öğreniyorum, spor yapıyorum ve sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemeye çalışıyorum."
"BENCE MÜKEMMEL BİR ADAMIM"
Kendini övmeye doyamayan Petr Begun, ayrıca kendisini "mükemmel" olarak nitelendirdi ve şu ifadeleri kullandı:
"Bence ben mükemmel bir adamım. Kız arkadaşım için unutulmaz bir romantik anlar yaratabilen, güvenilir ve dikkatli bir insanım. Bir hukuk firması sahibiyim. Ekibimiz hukuk, ceza davaları, ev içi aile meseleleri ile ilgileniyor. Kendimi geliştirmekle ilgileniyorum." dedi.
POLİS EVİNE BASKIN YAPTI
Ukrayna'da müstakbel gelini parçalara ayırıp kalbini ve cinsel organlarını dondurucuda saklamakla suçlanan eş adayı, polis ekiplerinin yaptığı baskınla tutuklandı. Avukat Petr Begun, 39 yaşındaki Olha Davydenko'yu önce boğarak öldürdü, sonra da vücudunu parçalara ayırıp bazı parçalarını attı. Kendinden 'potansiyel koca' olarak bahseden adamın kurbanı ise, bu yılın başlarında tanıştığı bir kadındı.
Bölge polis şefi Andrei Nebytov basın mensuplarına açıklama yaparak "Zanlının sevgilisinin kalbini söktüğünü, böbreklerini ve cinsel organlarını parçaladığını" söyledi. Cani, birkaç gün boyunca, diğer kalıntılarını çöplüklere attı, bazen de bisikletiyle evden "şüpheli paketler" çıkarırken görüldü.
Kurbanın pelvisi ve omurgasının bir kısmı gölete atılan bir bavulun içinde bulundu. Kopmuş elleri ve ayakları ise başka bir çöp torbasında...
Polis şefi Nebytov'un açıklamasında göre kurban önce kıyafetlerinden tanındı ve daha sonra parmak izlerinden teşhis edildi. Raporda, cinayetinin "ölümcül aşk, sinizm ve Kiev bölgesindeki suçun izlerini saklamaya yönelik umutsuz bir girişimin korkunç bir hikayesi" olduğu belirtildi.
TANIŞTIKTAN BİR HAFTA SONRA YANINA TAŞINDI
Çift, 24 Şubat'ta Rus işgalinin başlamasından hemen önce birlikteydi. Kurban, başına geleceklerden habersiz bir şekilde tanışmalarından bir hafta sonra katilinin yanına taşındı ve "mutlu" oldu. 37 yaşındaki Petr Begun, Ukrayna devlet savcılığı için ceza müfettişi olarak görev yapıyordu. Söz konusu suç sırasında ise avukat olarak çalışıyordu.
Köydeki evinde bulunanlar nedeniyle hem yasadışı mühimmat depolamakla hem de cinayetle suçlanıyor. Kiev bölge polisi korkunç cinayetle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Adam, kendisiyle kadın arasında bir tartışma çıktığını ve bu nedenle onu boğduğunu açıkladı. Suçun izlerini gizlemek için cesedi parçaladı ve kalıntılarını saklamaya çalıştı." dedi.
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