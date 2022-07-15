Ekvador’da 6 büyüklüğünde deprem!

Ekvador'da, 16 ve 20 Nisan 2016'da meydana gelen 7,8 ve 6,1 büyüklüğündeki iki depremde yaklaşık 700 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülke, sismik hareketliliğin yoğun olduğu "Pasifik Ateş Çemberi" adı verilen deprem kuşağında yer alıyor.