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Japonya da rekor fiyat! Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı

DÜNYA İHA
Giriş Tarihi: 15.07.2022 Güncelleme Tarihi: 15.07.2022
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Japonya da rekor fiyat! Bir salkım üzüm tam 10 bin 800 dolara satıldı

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli üzümlerin bir salkımı, yılın ilk açık artırmasıyla satışa çıktı. Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyinin sonunda rekor fiyata alıcısını buldu. Yüksek kaliteli üzümler tam 1.5 milyon yenlik (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rekor fiyata satıldı.

Japonya'da özel olarak yetiştirilen yüksek kaliteli kırmızı üzüm cinsi Ruby Roman için sezonun ilk açık artırması, üzümlerin yetiştirildiği Ishikawa eyaletinde gerçekleştirildi.

Her bir tanesi pinpon topu büyüklüğünde olan, lezzetiyle meşhur üzümlere sahip olabilmek için verilen kıyasıya mücadeleyi kaplıca otelleri işleten bir şirket kazandı. 800 gram ağırlığındaki 27 üzüm tanesinden oluşan salkıma 1.5 milyon yen (yaklaşık 10 bin 800 dolar) ödeyen firma, üzümleri misafirlerine sunacağını açıkladı.

YÜKSEK KRİTERLERE SAHİP

Ishikawa eyaleti öncülüğünde ilk olarak 2008'de piyasaya sürülen Ruby Roman cinsi üzümler, yüksek şeker içeriği ve aşırı sulu olması nedeniyle üst kalite kategorisinde değerlendiriliyor. Sadece yüksek kriterleri karşıladığı taktirde satışa sunulabilen üzümlerin her birinin en az 3.1 santimetre çapında ve yüzde 18 veya daha fazla şeker oranına sahip olması gerekiyor.

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