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Son dakika: Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etti

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 13.07.2022
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Son dakika: Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etti

Son dakika... Ekonomik kriz nedeniyle patlak veren protestoların ardından yarın istifa etmesi beklenen Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’nın ülkeyi terk etti.

Tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan Sri Lanka'da Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın ülkeden ayrıldığı doğrulandı.

BBC'nin haberine göre, Sri Lanka Devlet Başkanı Rajapaksa ülkeden ayrıldı.

Rajapaksa'nın yanı sıra kardeşi eski Maliye Bakanı Basil Rajapaksa'nın da ülkeyi terk ettiği bildirildi.

SRİ LANKA'DA NELER YAŞANDI?

Meclis Başkanı Mahinda Yapa Abeywardena, 9 Temmuz'da yaptığı açıklamada Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Başbakan Ranil Wickremesinghe de istifa etmeye hazır olduğunu bildirmişti.

YENİ DEVLET BAŞKANI 20 TEMMUZ'DA SEÇİLECEK

Sri Lanka'da Gotabaya Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifayı kabul etmesinin ardından yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceği bildirildi.

ANI News'in haberine göre, Kentsel Kalkınma Bakanı Prasanna Ranatunga, yeni devlet başkanının 20 Temmuz'da seçileceğini duyurdu.

Ranatunga, Rajapaksa'nın 13 Temmuz'da istifa etmesi halinde parti liderlerinin 20 Temmuz'da yeni bir devlet başkanı seçmeye karar verdiğini söyledi.

BAŞBAKAN WICKREMESINGHE KABİNE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevinden istifa edeceğini resmen bildirmesinin ardından Başbakanlık ofisinde bakanlarla kabine toplantısı yaptı.

ANI News'ın haberine göre, Başbakanlık medya birimi, Ranil Wickremesinghe'nin yerel saatle 11.00'de Başbakanlık ofisinde bakanlarla görüşme yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Toplantıya katılan tüm bakanlar, tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlandığı anda, sorumluluklarını bu hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydiler." ifadesine yer verildi.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.

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