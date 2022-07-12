Son dakika: Sri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa ülkeyi terk etti

BAŞBAKAN WICKREMESINGHE KABİNE TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın görevinden istifa edeceğini resmen bildirmesinin ardından Başbakanlık ofisinde bakanlarla kabine toplantısı yaptı.

ANI News'ın haberine göre, Başbakanlık medya birimi, Ranil Wickremesinghe'nin yerel saatle 11.00'de Başbakanlık ofisinde bakanlarla görüşme yaptığını bildirdi.

Açıklamada, "Toplantıya katılan tüm bakanlar, tüm partilerin yer aldığı bir hükümet kurulması konusunda anlaşma sağlandığı anda, sorumluluklarını bu hükümete devretmeye hazır oldukları görüşündeydiler." ifadesine yer verildi.

SRİ LANKA'DAKİ DURUM

Sri Lanka'da halk, elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.

Sri Lanka Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde 9 Mayıs'ta toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, başkent Kolombo'da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.

Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş ve hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatını vermişti.

Ülke çapına yayılan protestolarda aralarında iktidar partisi milletvekili ile 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, en az 250 kişi yaralandı.