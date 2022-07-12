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Putin'e yeni "yardımcı"

DÜNYA
Giriş Tarihi: 12.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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Putin’e yeni yardımcı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkedeki başbakan yardımcısı sayısının 10'dan 11'e çıkarılması yönünde karar imzaladı.

Rusya Devlet Yasa Bilgi Sistemi'nde yayımlanan karara göre, Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı, aynı zamanda Başbakan Yardımcılığı görevini üstlenecek.

Söz konusu kararla ülkenin başbakan yardımcısı sayısı 10'dan 11'e çıkarıldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu görev için mevcut Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un adaylığını Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayına sunduğu bildirildi.

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