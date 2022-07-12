Putin'e yeni "yardımcı"

Söz konusu kararla ülkenin başbakan yardımcısı sayısı 10'dan 11'e çıkarıldı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin'in de bu görev için mevcut Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un adaylığını Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın onayına sunduğu bildirildi.