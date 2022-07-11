ABD'den flaş açıklama: İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek
Son dakika... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya yüzlerce İHA göndereceğini ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğini söyledi.
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.
ORTA DOĞU'DA SON DURUM
Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.
NÜKLEER MESELE
İran ile nükleer anlaşma konusunda İran'ın belirli adımlar atması gerektiğini dile getiren Sullivan, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı." ifadesini kullandı.
"İRAN, RUSYA'YA YÜZLERCE İHA VERECEK"
Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kargolar ne zaman açılacak 2022? 12-13-14 Temmuz'da Aras, Yurtiçi, MNG, PTT kargo açık mı, kapalı mı?
- Bekçilik sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Bekçilik 2022 maaşları ne kadar, kaç TL oldu?
- Eczaneler ne zaman açılacak? Eczaneler bayramda açık olacak mı, çalışıyor mu? İşte eczanelerin çalışma saati...
- Hane başına 5.400 ila 7.200 TL ödeme! Kapsamı belli oldu! Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? 12 ay boyunca düzenli...
- YKS SONUÇLARI İÇİN KRİTİK TARİH! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sınav sonuç tarihi açıklandı mı?
- Asgari ücret zammı ile flaş değişiklik! Geri ödemesiz 51.000 TL ödeniyor! e-Devlet üzerinden başvuruluyor! 10 ay boyunca...
- SSK, Bağkur zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak, ödenecek? Temmuz zamları emekli maaşlarına ne zaman yansıyacak?
- LGS tercihleri ne zaman bitiyor 2022? LGS son tercih tarihi ne zaman, sonuçlar ayın kaçında açıklanacak?
- Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm neden yok, final mi yaptı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni sezon ne zaman başlayacak?
- Asgari ücret son dakika ne zaman yansıyacak? Zamlı asgari ücret bu ay ödenecek mi?
- Cemre Uçaryılmaz neden öldü, ne kanseriydi? Cemre Uçaryılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? İşte hayat hikayesi
- AÖL sınav tarihi: 2022 3. dönem açık öğretim lise sınavları ne zaman yapılacak? Açık lise sınavı online mı olacak?