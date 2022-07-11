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ABD'den flaş açıklama: İran Rusya'ya yüzlerce İHA verecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.07.2022 Güncelleme Tarihi: 12.07.2022
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ABD’den flaş açıklama: İran Rusya’ya yüzlerce İHA verecek

Son dakika... ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya yüzlerce İHA göndereceğini ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğini söyledi.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İran'ın yakın zamanda Ukrayna savaşı için Moskova'ya aralarında silahlı olanların da bulunduğu yüzlerce insansız hava aracı (İHA) göndereceğine ve Rus askerlerine İHA eğitimi vereceğine dair ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

ORTA DOĞU'DA SON DURUM

Sullivan, Beyaz Saray'daki günlük basın brifingine katılarak ABD Başkanı Joe Biden'ın yarın başlayacak Orta Doğu ziyaretini değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NÜKLEER MESELE

İran ile nükleer anlaşma konusunda İran'ın belirli adımlar atması gerektiğini dile getiren Sullivan, "Bu anlaşma için bir zaman çizelgesi belirlemedik. Masada bir anlaşma var. Bunu biz ve Avrupalı ortaklarımız destekliyor, İran bu anlaşma için bir adım atmalı." ifadesini kullandı.

"İRAN, RUSYA'YA YÜZLERCE İHA VERECEK"

Sullivan, Rusya-Ukrayna Savaşı konusunda da Rusya'nın istediğini alamadığını ve bazı silah sıkıntıları yaşadığını belirterek "Bizim tarafımızda, İran hükûmetinin yakın zamanda Rusya'ya yüzlerce İHA vereceğine ve bunların arasında SİHA'ların da olacağına ilişkin bir bilgi var. Ayrıca bu bilgi, İran'ın bu İHA'ların kullanımı için Rus askerlerine eğitim vereceğini ve bu sürecin bu ay başlayabileceğini gösteriyor." dedi.

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