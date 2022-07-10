Japonya’da seçim günü! Shinzo Abe suikastının gölgesinde halk oy sandıklarına gitti

Kyodo News'ün haberine göre, her 3 yılda bir düzenlenen seçim için sandığa giden Japon seçmen, "Üst Meclis" olarak görülen Sangiin'deki 248 koltuğun yarısının geleceğini belirleyecek.

6 yıllık dönemde görev yapmak için yarışacak milletvekili adaylarının resmi kampanya süreci 9 Temmuz gecesi sona erdi.

545 adayın yarıştığı seçimlerde, adayların yüzde 30'dan fazlasını kadınlar oluşturuyor ve bu, şimdiye kadarki en yüksek oran olarak kayıtlara geçti.