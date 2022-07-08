Prens Harry İngiliz basınına açtığı davayı kazandı

KRALİYET AİLESİNDEKİ GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI

İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, dün yaptığı yazılı açıklamada, bunun kendisine "devam eden ciddi zarar, utanç ve sıkıntıya" neden olduğunu belirtmişti.

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, son 3 yılda ikisi BBC'ye karşı olmak üzere İngiliz medyasına 5 dava açtı.