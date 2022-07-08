Prens Harry İngiliz basınına açtığı davayı kazandı
İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in torunu olan Sussex Dükü Prens Harry, İngiliz The Mail on Sunday gazetesine açtığı iftira davasını kazandı. Mahkeme, Harry'yi hedef makalenin 'karalayıcı' olduğuna karar verdi.
İngiltere'de Yüksek Mahkeme, Prens'in ülkesine yaptığı ziyaretlerde kendisi ve ailesi için polis koruması verilmediği gerekçesiyle İçişleri Bakanlığına yönelik yasal mücadelesiyle ilgili gazetenin yayınladığı makalenin bazı bölümlerinin "karalayıcı" olduğuna karar verdi.
"AMAÇ HALKI YANILTMAKTI"
Yargıç, gazetenin, Prens Harry'nin bakanlığa karşı kanuni hak talebini "gizli" tutmaya çalıştığı iddiasıyla, amacının halkı yanıltmak olduğu değerlendirmesinde bulundu.
"ALAYCI ŞEKİLDE KAMUOYUNU MANİPÜLE ETTİLER"
Duruşma öncesinde Prens Harry'nin avukatları, makalenin küçük düşürücü olduğunu belirterek, Harry'nin "yalan söylediği", "alaycı şekilde kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı" ve "hükümetle olan yasal mücadelesini halktan gizli tutmaya çalıştığının" öne sürüldüğünü belirtti.
Gazete ise makalenin "uygunsuzluğa dair hiçbir ipucu" içermediğini ve "karalayıcı olmadığını" savundu.
KRALİYET AİLESİNDEKİ GÖREVİNİ BIRAKMIŞTI
İngiliz kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak ABD'ye yerleşen Prens Harry, dün yaptığı yazılı açıklamada, bunun kendisine "devam eden ciddi zarar, utanç ve sıkıntıya" neden olduğunu belirtmişti.
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, son 3 yılda ikisi BBC'ye karşı olmak üzere İngiliz medyasına 5 dava açtı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ankara bayram namazı saati 2022: Ankara'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Ankara bayram namazı vakti
- Aydın ve Antalya bayram namazı saati 2022: Aydın ve Antalya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Uşak ve Van bayram namazı saati 2022: Uşak ve Van'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet açıklaması
- Malatya ve Manisa Kurban Bayramı namazı saati kaçta? Diyanet 9 Temmuz 2022 Malatya ve Manisa bayram namazı saat kaçta kılınacak?
- Gaziantep ve Hatay bayram namazı saati 2022: Gaziantep ve Hatay'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Ordu ve Giresun bayram namazı saati 2022: Ordu ve Giresun'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak?
- Konya ve Mersin bayram namazı saati 2022: Kurban Bayramı namazı Konya ve Mersin'de saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti
- İstanbul bayram namazı saati 2022 | 9 Temmuz İstanbul'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul bayram namazı vakti
- Kayseri ve Kütahya bayram namazı saati 2022: Kayseri ve Kütahya'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet bayram namazı vakti...
- Elazığ ve Erzurum bayram namazı saati 2022: Elazığ ve Erzurum'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz bayram namazı vakti
- Adana bayram namazı saati 2022: Adana'da Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak? 9 Temmuz Adana bayram namazı saati!
- Banka kredi faiz oranları ne kadar? 8 Temmuz Halkbank, Ziraat, Vakıfbank, Akbank ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranı...