Son dakika: İngiltere’de hükümet krizi | 2 bakanın ardından devlet bakanı da istifa etti

BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?

Kısa bir süre sonra parlamento üyesi ve ulaştırma bakan yardımcısı da istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar 29 bakanın Boris Johnson'un kabinesinden istifa ettiğini belirtelim. Ve hafta sonuna kadar çok sayıda istifaların olacağı belirtiliyor. Dünle birlikte toplam 11 istifa sayısı oldu.