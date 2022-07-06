Son dakika: İngiltere'de hükümet krizi | 2 bakanın ardından devlet bakanı da istifa etti
Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet krizi devam ediyor. Boris Johnson'a tepki gösteren maliye ve sağlık bakanının istifasının ardından devlet bakanı da istifa etti. Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven aktardı. Düven, "Bugüne kadar 29 bakanın Boris Johnson'un kabinesinden istifa etti" dedi.
Son dakika haberi... İngiltere'de hükümet krizi devam ediyor. Boris Johnson'a tepki gösteren maliye ve sağlık bakanının istifasının ardından devlet bakanı da istifa etti.
JOHNSON'A KABİNE DARBESİ
Detayları A Haber muhabiri Alpaslan Düven A Haber canlı yayınında aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
Dün Başbakan Boris Johnson'a tepki gösteren Maliye Bakanı ve Sağlık Bakanı Kabine'den istifa ettiklerini açıkladılar. Bu istifalarının ardından istifa milletvekillerinin sayısı artmaya başladı. Bu sabah Çocuk ve Aileden Sorumlu Bakan da başka seçeneğinin olmadığını söyleyerek istifa ettiğini duyurdu.
BUGÜNE KADAR KAÇ KİŞİ İSTİFA ETTİ?
Kısa bir süre sonra parlamento üyesi ve ulaştırma bakan yardımcısı da istifa ettiğini açıkladı. Bugüne kadar 29 bakanın Boris Johnson'un kabinesinden istifa ettiğini belirtelim. Ve hafta sonuna kadar çok sayıda istifaların olacağı belirtiliyor. Dünle birlikte toplam 11 istifa sayısı oldu.
"JOHSON DA İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALABİLİR! DİRENİRSE..."
İngiltere siyasi tarihinde belki benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Boris Johnson'a yönelik ithamlar bir hayli sert. Şunun altını çizelim bir kez daha istifalar devam edebilir.
Başbakan Boris Johson da istifa etmek zorunda kalabilir. Eğer istifa etmekte direnirse 1922 Kabine'si göreve gelir ve Başbakanı görevden almak için elinden gelen her şeyi yapabilir.
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