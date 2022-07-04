Rusya'dan Fırat'ın doğusuna askeri yığınak!
ABD ile Rusya arasında Suriye'de yaşanan güç savaşları sürüyor. Türkiye ise hemen yanı başında zuhur eden bu durumu yakından takip ediyor. Son olarak Rusya, Fırat'ın doğusunda Haseke ilinde büyük bölümü eli kanlı terör örgütü YPG-PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesindeki havaalanına askeri sevkiyat gerçekleştirdi.
NE KADAR RUS ASKERİ VAR?
Lazkiye'nin Hmeymim Askeri Havaalanı'ndan kalkış yapan uçaklarda, askeri araçların yanı sıra yaklaşık 300 Rus askeri bulunuyor.
RUSYA, SURİYE'NİN KUZEYİNDE VARLIĞINI PEKİŞTİRİYOR
Rus ordusu, 3 Haziran'da Haseke ilinde büyük bölümü terör örgütü YPG/PKK işgalinde olan Kamışlı ilçesine kısa ve orta menzilli hava savunma sistemi Pantsir-S1 getirmişti.
Barış Pınarı Harekatı'nın güneydoğu cephe hattında bulunan Tel Temir'deki üssüne de 8 Haziran'da 2 tank, radar sistemi, Doçka tipi uçaksavar ve 8 personel taşıyıcı zırhlı araçtan oluşan sevkiyat gerçekleştirmişti.
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