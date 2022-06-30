30 Haziran 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Filipinler'de deprem! ABD Jeolojik Araştırma Merkezi son dakika olarak duyurdu

Filipinler'de deprem! ABD Jeolojik Araştırma Merkezi son dakika olarak duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.06.2022 Güncelleme Tarihi: 30.06.2022
ABONE OL
Filipinler’de deprem! ABD Jeolojik Araştırma Merkezi son dakika olarak duyurdu

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldiği açıklandı. Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

Filipinler'in Cagayan eyaletinde 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), yerel saatle 18.40'ta gerçekleşen 6 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, Namuac bölgesinin 50 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı.

Depremin, yerin 35,4 kilometre derinliğinde oluştuğu kaydedildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA