ABD'de Türkiye'ye yönelik F-16 açıklaması: Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek bölgesel güvenliğin yararına
ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham yaptığı açıklamada Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini ve Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunun altını çizdi. Graham ayrıca “Türkiye’nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye’nin, ABD’nin, NATO’nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır.” ifadelerini kullandı.
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye'ye F-16 satışına destek verdiğini ve aradaki farklılara rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu kaydetti.
TÜRKİYE'YE SATIŞINA DESTEK VERİYORUM
Graham, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Biden yönetiminin önemli NATO müttefikimiz Türkiye'ye F-16 satışına destek verme kararını destekliyorum." İfadesini kullandı.
TÜRKİYE'NİN ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARI...
Aradaki görüş farklılıklarına rağmen Türkiye'nin önemli bir NATO müttefiki olduğuna işaret eden Graham, "Bu durum, Türkiye'nin ulusal güvenlik çıkarlarına hizmet etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
TÜRKİYE'NİN HAVACILIK KABİLİYETİNİ GÜNCELLEMEK ABD VE NATO'NUN DA YARARINA
Graham açıklamasında, "Türkiye'nin havacılık kabiliyetlerini güncellemek, Türkiye'nin, ABD'nin, NATO'nun ve bölgesel güvenliğin yararına olacaktır." ifadesini kullandı.
NE OLMUŞTU?
ABD Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Savunma Bakanlığı Müsteşarı Celeste Wallander, dün yaptığı telefon brifinginde, Türkiye'nin yeni F-16 satın alma ve mevcut F-16'larını modernize etme talebini değerlendirerek, "ABD, Türkiye'nin F-16 filosu için modernizasyon planlarını tamamen destekliyor." demişti.
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