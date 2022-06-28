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Hırvatistan'da "Cessna 172" tipi küçük uçak düştü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022
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Hırvatistan’da Cessna 172 tipi küçük uçak düştü!

Son dakika haberine göre: Hırvatistan'ın sahil şeridinde bulunan Brac Adası yakınlarında "Cessna 172" tipi küçük uçağın düştüğü bildirildi. Hırvatistan'da mayısta da Cessna 182 tipi küçük uçak düşmüş ve 4 kişi yaşamını yitirmişti.

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