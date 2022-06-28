Biden'dan Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında imzalanan mutabakat için tebrik
ABD Başkanı Biden, Madrid'deki zirve sonrası Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında imzalanan 3'lü mutabakat anlaşması için tebrik mesajı yayımladı. Diğer yandan ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine ilişkin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Flake, yarınki Joe Biden - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin de anlamlı bir ikili görüşme olacağını açıkladı.
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine ilişkin verdiği kararı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.
BAŞKAN ERDOĞAN - BIDEN GÖRÜŞMESİ
Flake, yarınki Joe Biden - Recep Tayyip Erdoğan görüşmesinin de anlamlı bir ikili görüşme olacağını açıkladı.
"FİNLANDİYA VE İSVEÇ, TÜRKİYE'NİN ENDİŞELERİNİ ÇÖZMEYE YÖNELİK ÖNEMLİ ADIMLAR ATTI"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin endişelerinin çözümüne yönelik önemli adımlar attığına inandıklarını söyledi.
Sullivan, ABD Başkanı Joe Biden ile Almanya'dan İspanya'ya seyahat eden gazetecilere uçakta açıklamalarda bulundu.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Biden'ın yarın bir görüşme yapmasının beklendiğini kaydeden Sullivan, "İki lider, ABD ile Türkiye arasındaki stratejik ve bölgesel konularda birlikte zaman harcama şansına sahip olacak. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği de görüşmede gündeme gelecektir ama ana odak olmasını beklemiyoruz." dedi.
Sullivan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda arabuluculuk yapmayacaklarını, bunun yerine iki ülkenin üyeliğinin NATO'nun çıkarına olduğunu göstermeye çalışacaklarını vurgulayarak, "Finlandiya ve İsveç'in Türkiye'nin endişelerini çözmeye yönelik önemli adımlar attığına inanıyoruz. Aynı zamanda Türkiye'nin endişelerinin tamamen çözüleceğine ve bu ülkelerin NATO üyesi olacağına da inancımız tam." diye konuştu.
BIDEN'DAN TEBRİK MESAJI
ABD Başkanı Biden, Madrid'deki zirve sonrası Finlandiya ve İsveç'in NATO üyelik sürecine ilişkin Türkiye-Finlandiya-İsveç arasında imzalanan 3'lü mutabakat anlaşması için tebrik mesajı yayımladı.
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