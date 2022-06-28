28 Haziran 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan yaptırım kararı: Biden’ın eşi ve kızı da dahil 25 ABD vatandaşı kara listede

Rusya'dan yaptırım kararı: Biden’ın eşi ve kızı da dahil 25 ABD vatandaşı kara listede

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.06.2022
ABONE OL
Rusya’dan yaptırım kararı: Biden’ın eşi ve kızı da dahil 25 ABD vatandaşı kara listede

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, aralarında ABD Devlet Başkanı Joe Biden’ın eşi Jill Biden ve kızı Ashley Biden’ın da bulunduğu 25 ABD vatandaşının kara listeye alındığı bildirildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA