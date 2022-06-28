Akıllara durgunluk getiren iğrençlik! Anne ile 6 yaşındaki kızına tecavüz edip kayda aldıkları yetmedi, kanala attılar
Hindistan'da evine gitmek isteyen talihsiz anne ile 6 yaşındaki kızının sapıklar tarafından önü kesildi. Arabanın içine alınan anne ile kızına tecavüz eden zanlılar emniyet güçlerince yakalandı. Haberin yayılmasının ardından sosyal medyadan sapıklar için nefret kusuldu. Sapıkların tecavüz ettikten sonra anne ile çocuğunu yol kenarındaki bir kanala attığı gün yüzüne çıktı.
Dünyanın en fazla nüfusu olan ülkelerinden biri olan Hindistan'da iğrenç tecavüz vakaları yaşanmaya devam ediyor. Geçen Cuma günü gerçekleşen mide bulandıran olayda, talihsiz kadın ve 6 yaşındaki kızına tecavüz eden sapıklar tutuklandı. İddiaya göre sapıkların arabada 5 kişi oldukları, yaşananları kayda aldıkları ve kadına şantaj yaptıkları belirtildi.
ANNE VE KIZINA TECAVÜZ EDİP KAYDA ALDILAR!
Hindistan'da gerçekleşen iğrenç olay kadının vücudundaki izlerle ortaya çıktı. Ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili tutuklanan beş kişinin yaşlarının 22 ile 25 arasında olduğu belirlendi.
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