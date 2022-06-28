Akıllara durgunluk getiren iğrençlik! Anne ile 6 yaşındaki kızına tecavüz edip kayda aldıkları yetmedi, kanala attılar

Dünyanın en fazla nüfusu olan ülkelerinden biri olan Hindistan'da iğrenç tecavüz vakaları yaşanmaya devam ediyor. Geçen Cuma günü gerçekleşen mide bulandıran olayda, talihsiz kadın ve 6 yaşındaki kızına tecavüz eden sapıklar tutuklandı. İddiaya göre sapıkların arabada 5 kişi oldukları, yaşananları kayda aldıkları ve kadına şantaj yaptıkları belirtildi.