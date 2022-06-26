26 Haziran 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Son dakika: İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: İran'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.06.2022
ABONE OL
Son dakika: İran’da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi...  İran’ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybı, yaralanma ya da maddi hasara ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA