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Kolombiya'da büyük facia! Boğa güreşi arenasında tribün çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.06.2022 Güncelleme Tarihi: 27.06.2022
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Kolombiya’da büyük facia! Boğa güreşi arenasında tribün çöktü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'da bir boğa güreşi etkinliğinin düzenlendiği stadyumda bulunan ahşap tribün çöktü.Yaşanan olayda en az 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi de yaralandı. Paniğe kapılarak kaçmaya çalışan insanlar bir yandan da mahsur kalan insanlara yardım etmeye çalışırken, stadyumdaki bazı boğaların da sokaklara kaçtığı belirtildi. İşte o anlar...

Kolombiya'da bir boğa güreşi sırasında standın çökmesi sonucu en az dört kişi öldü ve yüzlerce kişi de yaralandı.

Ülkenin merkezindeki stadyumda seyircilerle dolu ahşap standının yıkıldığı videolar ortaya çıktı. Kolombiya'nın El Espinal kentindeki stadyumda ahşap tribünün yıkıldığı görülüyor.

BOĞALAR SOKAKLARA KAÇTI

Paniğe kapılmış kişiler, mahsur kalanlara yardım etmeye çalışırken, birkaç boğa korku içinde stadyumdan sokaklara kaçtı.

NEDENİ HENÜZ BİLİNMİYOR

Tribünlerin çökmesine neyin sebep olduğu bilinmiyor. Yetkililer, stadyumdaki ve çevresindeki insanları sakin olmaya çağırdı,

Enkaz altında kalanların kurtarılması için acil durum ekipleri sevk edildi.

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