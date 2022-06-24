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Çin’de akılalmaz kaza! Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 24.06.2022
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Çin’de akılalmaz kaza! Elektrikli otomobil üçüncü kattan düştü

Son dakika haberine göre Çinli elektrikli otomobil üreticisi Nio, araçlarından birinin Şanghay'daki merkezinin üçüncü katından düşmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Akılalmaz kazanın görüntüleri sosyal medya yoluyla yayılınca kaza dünya basınında da manşet oldu.

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