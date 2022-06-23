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ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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ABD’nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna’ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

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