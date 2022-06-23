Son dakika: ABD’den Türkiye itirafı: Suriye’de PKK’ya yönelik operasyonu engellemeliyiz! Durdurmak için baskı yapıyoruz

Barbara Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. Leaf, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diye de ekledi.