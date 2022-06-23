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Son dakika: ABD'den Türkiye itirafı: Suriye'de PKK'ya yönelik operasyonu engellemeliyiz! Durdurmak için baskı yapıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022 Güncelleme Tarihi: 23.06.2022
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Son dakika: ABD’den Türkiye itirafı: Suriye’de PKK’ya yönelik operasyonu engellemeliyiz! Durdurmak için baskı yapıyoruz

Son dakika haberi... ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki yetkililerden Barbara Leaf, ABD'nin Türkiye'nin Suriye'ye yeni bir operasyon düzenlemesini engellemek için baskı yaptığını itiraf etti.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Orta Doğu İlişkilerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde siyasetçilerin sorularını yanıtladı.

Barbara Leaf, "Türkiye hükümetine en üst seviyeden, 2019 yılının ekim ayında imzalanan ve Suriye'nin kuzeyine yönelik askeri operasyon yapılmamasını belirten anlaşmaya saygı göstermesini bekliyoruz" dedi. Leaf, "Biz onlara bu konuda baskı yapıyoruz" diye de ekledi.

ABD'li yetkili, "Olası bir askeri operasyon bölgede yaşayanlar için bir felaket olur ve ABD önderliğindeki koalisyonun Suriye'de DEAŞ'la mücadelesine de zarar verir" dedi.

Son haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'ye bir askeri operasyon düzenlenmesinin sinyalini vermiş, yakın zamanda Tel Rıfat ve Menbiç bölgelerine yönelik bir operasyon düzenleneceği biliniyor.



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