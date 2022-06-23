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ABD'de helikopter kazası! Çok sayıda ölü var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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ABD’de helikopter kazası! Çok sayıda ölü var

ABD Federal Havacılık İdaresi, Batı Virginia'da meydana gelen helikopter kazası hakkında açıklamalarda bulundu. Logan County bölgesinde yere çakılan UH-1B tipi helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD'nin Batı Virginia eyaletinde meydana gelen helikopter kazasında 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

ABD Federal Havacılık İdaresince yapılan açıklamada, Vietnam Savaşı dönemine ait turistik amaçlı kullanılan "UH-1B" tipi helikopterin Logan County bölgesinde yere çakıldığı bildirildi.

Düştükten sonra alev alan helikopterdeki 6 kişi yaşamını yitirirken, yolcular hakkında detay paylaşılmadı.

FAA ve Ulusal Ulaştırma Güvenliği Kurulunun, kazayla ilgili soruşturmayı sürdürdüğü kaydedildi.

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