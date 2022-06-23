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İspanya'da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 23.06.2022
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İspanya’da akaryakıt fiyatları rekor seviyede!

İspanya'da akaryakıt fiyatlarındaki artış devam ederek, ülke tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Fiyatlar, benzinde 2 avro 36 sent ve mazotta 2 avro 31 sent aralığında açıklanmasıyla AB ortalamasının da üstüne çıktı.

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