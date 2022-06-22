22 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2022
ABONE OL
Sri Lanka Başbakanı Wickremesinghe, ülke ekonomisinin tamamen çöktüğünü duyurdu

Sri Lanka Başbakanı Ranil Wickremesinghe, aylardır tarihinin en büyük krizini yaşayan ülkesinin ekonomisinin çöktüğünü ve petrol ithalatı için bile ödeme yapamadıklarını duyurdu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA