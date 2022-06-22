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FED Başkanı Jerome Powell'dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir

DÜNYA
Giriş Tarihi: 22.06.2022
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FED Başkanı Jerome Powell’dan flaş enflasyon mesajı: Daha da şaşırtabilir

Piyasaların tüm dikkati ABD Merkez Bankası (FED) Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına yöneldi. Powell, ABD ekonomisinin sıkı para politikasıyla baş edebilecek kadar gücü olduğunu ifade ederek, FED'in enflasyonu % 2 düzeyine indirme hedefinin geçerli olduğuna vurgu yaptı. Açıklamalarına ek olarak "enflasyon yukarı yönlü olarak şaşırttı ve daha da şaşırtabilir" dedi ve faiz artışlarının devamının uygun olacağını düşündüklerini ifade etti.

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