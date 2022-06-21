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Akıllara durgunluk veren olay! Maymunlar ev basıp bir aylık bebeği kaçırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.06.2022 Güncelleme Tarihi: 21.06.2022
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Akıllara durgunluk veren olay! Maymunlar ev basıp bir aylık bebeği kaçırdı

Doğu Afrika ülkesi Tanzanya’nın batısındaki Kigoma bölgesinde dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Maymunların evi basıp bir aylık bebeği kaçırdığı ve bebeğin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki habere göre, ülkenin batısındaki Kigoma bölgesinde 18 Haziran'da köydeki eve giren maymunlar, annesi tarafından emzirilen bebeği kaçırdı.

Gombe Ulusal Parkı sınırındaki yerleşim bölgesinde yaşanan olayda, köylüler tarafından maymunların elinden kurtarılan bebeğin hastaneye kaldırıldığı ancak müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

Öte yandan bebeğin kaçırılmasını önlemeye çalışan köylülerin de maymunlar tarafından saldırıya uğradığı kaydedildi.

Tanzanya'nın yüzde 30'undan fazlası ulusal parklardan oluşuyor.

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