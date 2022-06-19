Bir anda tabutun içinden fırladı! Cenazede korkunç dakikalar

"HER ŞEY ÇÖP OLDU"

Yaşadıklarından ötürü geceleri hâlâ uyuyamadığını söyleyen Elaine'nin eşi Vincent McGuire, gazetecilere "Elaine'e en iyi vedayı yapmak istedim ama her şey çöp oldu. Eğer çocuklarım olmasaydı töreni en baştan düzenlemek için yeniden uğraşırdım. Ancak ailem bunu yapmamı istemiyor" dedi.