Bir anda tabutun içinden fırladı! Cenazede korkunç dakikalar
İngiltere'de 53 yaşında hayatını kaybeden kadının cenazesinde korkunç bir olay meydana geldi. Cenaze gömülecekken, tabutun sıkışması nedeniyle kadının cenazesi dışarıya fırladı. Cenazedeki 200 kişi bu görüntü karşısında dehşete düştü.
İngiltere'de 53 yaşındaki Elaine McGuire, uzun bir hastalık sürecinden sonra 2021'in eylül ayında hayatını kaybetti. Kocası Vincent McGuire, eşi için cenaze töreni düzenledi. Cenaze esnasında yaşanan olaylar törende bulunan 200 kişiyi şaşkına uğrattı.
200 KİŞİ GÖRDÜKLERİNE İNANAMADI
Milliyet'te yer alan habere göre, Elaine McGuire'in tabutu gömülmek için yere indirilirken çukurun dar olması nedeniyle sıkıştı. Yaşanan bu problem karşısında mezarlık görevlilerinden biri çukurun içine atladı ve tabutu çukura sığdırmaya çalıştı. Tabutu dar kazılmış olan mezara sığdırılmaya çalışan Elaine McGuire'in cansız bedeni sıkıştığı için tabutun içinden fırladı.
"ŞOK EDİCİ VE UTANÇ VERİCİYDİ"
Elaine McGuire'in 80 yaşındaki annesi ise törende yaşanan skandal anları, "Korkunçtu. Şu ana kadar yaşadığım en kötü deneyimdi bu. Televizyonda bir komedi filmi izlemek gibiydi. Her şey trajikomikti" sözleriyle anlattı.
Öfkeli koca Vincent McGuire ise gazetecilere şu sözleri söyledi: "Onu bu şekilde görmek şok edici ve utanç vericiydi."
"HER ŞEY ÇÖP OLDU"
Yaşadıklarından ötürü geceleri hâlâ uyuyamadığını söyleyen Elaine'nin eşi Vincent McGuire, gazetecilere "Elaine'e en iyi vedayı yapmak istedim ama her şey çöp oldu. Eğer çocuklarım olmasaydı töreni en baştan düzenlemek için yeniden uğraşırdım. Ancak ailem bunu yapmamı istemiyor" dedi.
Konuyla ilgili yetkililere şikâyette bulunan Vincent McGuire bugünlerde Kane Cenaze Servisi'ne ödediği 2 bin 35 sterlini geri almaya çalışıyor. Söz konusu cenaze şirketi ise haklarında yapılan yasal işlemden haberdar olmadıklarını söylüyor.
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