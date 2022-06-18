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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nde bir bölgeyi vurdu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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Son dakika: İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’nde bir bölgeyi vurdu

Son dakika haberi... İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesiminde bir bölgeyi hedef aldığı bildirildi. Saldırıda can kaybı yaşandığına ilişkin bilgi geçilmedi.

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