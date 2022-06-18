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İran'da korku dolu anlar! Savaş uçağı düştü

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.06.2022
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İran’da korku dolu anlar! Savaş uçağı düştü

İran, orduya bağlı F-14 savaş uçağının teknik arıza nedeniyle görev esnasında düştüğünü, pilot ve yardımcısının paraşütle atlarken yaralandığını açıkladı.

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