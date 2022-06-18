Güney Kıbrıs Rum Kesimi’nden provokasyon! PKK destekçileri ordu saflarında eğitim alıyor

Güney Kıbrıs'ta 6-10 Haziran tarihleri arasında yapılan askeri tatbikatta ise bir skandala daha imza atıldı. Tatbikata, Rum gazeteci ve PKK destekçisi Lazaros Mavros da katıldı.

TRT Haber'in haberine göre; Rum milli muhafız ordusunun internet sitesinde yer alan fotoğraflarda eli silahlı şekilde duran Mavros, Türkiye kamuoyunun da yakından tanıdığı bir isim.