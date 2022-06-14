İsrail basını yazdı! İran'ın İsrailli turistleri kaçırma planını MİT engelledi
Son dakika haberi...İsrail basını, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT), İran’ın Türkiye’deki İsrailli turistleri kaçırma planını deşifre edip engel olduğunu duyurdu.
İsrail basınının önceki gün geçtiği haberlerde, Mossad'ın verdiği ipucuyla geçen ay harekete geçen MİT'in saldırıyı durdurduğu yazıldı.
İsrail, İran Devrim Muhafızları'nın üst düzey komutanlarından Albay Hasan Sayad Hüdayi'nin 22 Mayıs'ta öldürülmesinin ardından Tahran'ın, İsraillilere yönelik "intikam saldırısı" tehdidinin arttığını öne sürmüştü. İran suikasttan İsrail'i sorumlu tutmuş ve karşılık vereceğini bildirmişti.
Times of Israel'in aktardığına göre kaçırma girişimi, Hüdayi cinayetinden önce gerçekleşti. Üst düzey İsrailli kaynaklara dayandırılan haberlerde, İranlı ajanların sayısı ve herhangi bir tutuklama yapılıp yapılmadığı belirtilmedi.
Kaçırma girişimi önlendikten sonra İsrail'in, Türkiye'den planı yapan İranlılara karşı harekete geçmesinin istediği iddia edildi.
İsrail merkezli haber sitesi Ynet'e konuşan İsrailli bir yetkili, İran'ın İsraillileri kaçırma veya silahlı saldırı düzenleme girişimlerinin arttığını savundu.
MİT, İran'ın İsrailli işadamı Yair Geller'e suikast düzenleme planını da şubatta engellemişti. Geller'i izleyen suikast timinin 8 üyesi yakalanmıştı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hakim savcı atamaları son dakika: 2022 HSK görev yeri değişen hakim ve savcıların isim listesi ve yeni görev yerleri
- 14 Haziran evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri? e-Devlet sorgulama!
- Son dakika: İçişleri Bakanlığı 9 bilişim personeli alacak
- DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı, belli oldu mu?
- E-Karne ne zaman ne zaman görüntülenecek? e-Okul VBS 2. dönem not girişi bitti mi, e-Okul kapanacak mı?
- Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Çok sayıda hakim ve savcının görev yeri değişti
- Motorine zam var mı, gelecek mi? 13 Haziran bu gece motorine zam olacak mı? İl il motorin ve benzin fiyatları...
- Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 13 Haziran Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Eleme adayı...
- Karadeniz gazında tarihi gün... Fiyatlara nasıl yansıyacak? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez açıkladı
- İŞKUR'dan 140 bin personel alımı! 20-50 yaş arası herkes başvurabilir! KPSS'siz, sınavsız en az 4.253 maaş verilecek! Şartlar ise...
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten Türkiye açıklaması: Yakın temas halindeyim
- Son dakika: ABD'den rekor! Enflasyon beklentisi yeniden yükseldi