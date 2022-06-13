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Geçen hafta ABD'deydi! Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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Geçen hafta ABD’deydi! Kanada Başbakanı Trudeau ikinci kez Kovid-19’a yakalandı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin ikinci kez pozitif çıktığını duyurdu. Öte yandan Kanada basını Trudeau'nun, geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden dahil olmak üzere bir dizi üst düzey yetkiliyle bir araya geldiği Los Angeles'taki Amerika Zirvesi'ne katıldığını hatırlatarak virüsü bu seyahatinde kapmış olabileceği yorumunda bulunuyor.

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