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Finlandiya Rusya sınırına tel örgü çekecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022
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Finlandiya Rusya sınırına tel örgü çekecek

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından Finlandiya NATO'ya girmek için harekete geçmişti. Rusya tehlikesinin arttığını ifade eden Finlandiya hükümeti, Rusya sınırına tel örgü çekme kararı aldı.

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