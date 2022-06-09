Avrupa’da hava yolu trafiği resmen çöktü! Yüzlerce sefer iptal! Havalimanlarında tam bir kaos var

Ülkede seyahat sektörü, personel sıkıntısı ve hastalık izinlerinden kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya. Personel eksikliğinin de büyük ölçüde Kovid-19 salgını dönemi işlerine son verilenlerin yeni iş buldukları ve havacılık sektörüne yeniden dönmek istememelerinden kaynaklandığı ifade ediliyor.

Diğer bir unsur ise Brexit nedeniyle Avrupalı çalışanların ülkelerine geri dönmeleri ve yenilerin de ağır vize şartları dolayısıyla gelememeleri olarak öne çıkıyor. İngiliz hükümeti ise havacılık sektörünü salgın sonrası için yeterli hazırlık yapmamakla suçluyor.