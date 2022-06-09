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Bulgaristan hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.06.2022
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Bulgaristan hava sahasını ihlal eden uçakla ilgili soruşturma başlattı

Bulgaristan’ın hava sahasını dün ihlal ettiği için indirilen küçük uçakla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. Uçaktaki kişiler ve uçuşun amacı hakkında soruşturma başlatıldı.

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