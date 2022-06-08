Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması: Dışişleri Bakanlığından İran’a başsağlığı mesajı
Dışişleri Bakanlığı, İran’da Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. İran'daki feci kazada 21 kişi vefat etmişti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'da bugün (8 Haziran) Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İran Demir Yolları, bu sabah Meşhed-Yezd seferini yapan yolcu treninin Tabas durağına yakın bir noktada ekskavatörle çarpışması sonucu raydan çıktığını duyurdu.
Yezd Acil Durum Teşkilatı, kazada şu ana kadar 21 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı 47 kişinin de hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Güney Horasan Valiliği de 11 vagondan 8'inin raydan çıktığını, 3 vagonun devrildiğini, kurtarma çalışmalarının ise tamamlandığını bildirdi.
Trendeki yolcu sayısının ise 348 olduğu açıklandı.
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