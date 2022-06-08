Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması: Dışişleri Bakanlığından İran’a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İran'da bugün (8 Haziran) Tabas-Yezd seferini yapan yolcu treninin raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada çok sayıda can kaybı yaşandığını derin üzüntüyle öğrendik. Bu elim kaza sonucunda yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınları başta olmak üzere, dost ve komşu İran halkına ve hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.